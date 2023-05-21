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Хиллари Клинтон: Трамп покончит с Украиной и выведет США из НАТО в случае победы на выборах

Политика
Хиллари Клинтон: Трамп покончит с Украиной и выведет США из НАТО в случае победы на выборах

Соединенные Штаты выйдут из состава Североатлантического альянса в случае победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом заявила экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон.

По словам политика, также бывший американский лидер быстро покончит с Украиной и демократией в США. Впрочем, добавила она в интервью газете Financial Times, победа Трампа маловероятна.

«Это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.

Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов намечены на 2024 год. О своем участии в гонке за пост главы Белого дома также объявил действующий американский лидер Джозеф Байден.

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