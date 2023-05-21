РИА Новости: Китай заменил Россию в списке главных врагов Запада

Идеи развития и процветания обернулись для Китая неожиданным результатом — он занял первое место в списке противников Запада. Об этом пишет публицист Дмитрий Косырев.
В статье для РИА Новости эксперт напомнил, что недавно в мире произошли два важных события: саммит G7 в Хиросиме во главе с Западом и встреча «Китай — Центральная Азия». Итоговые заявления двух мероприятий демонстрирует разительное отличие двух альянсов.
«Большая семерка» твердила о сдерживании России и КНР, а также принуждала мировое сообщество примкнуть к санкционной политике. Саммит Пекина со странами Центральной Азии, наоборот, продвигал идеи развития и процветания.
Китай, предлагая подобные инициативы, занял первое место в списке врагов Запада, считает Косырев. Встреча G7 по этой причине превратилась в обсуждение борьбы с КНР.
«Главный враг Запада — не Россия, а Китай», — пишет публицист.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Группы семи» в Японии призвала объединение ужесточить политику в отношении КНР.