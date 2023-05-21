РИА Новости: Китай заменил Россию в списке главных врагов Запада

В статье для РИА Новости эксперт напомнил, что недавно в мире произошли два важных события: саммит G7 в Хиросиме во главе с Западом и встреча «Китай — Центральная Азия». Итоговые заявления двух мероприятий демонстрирует разительное отличие двух альянсов.