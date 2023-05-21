Недовольный Зеленский «украсил» обложку издания The Sunday Telegraph

Эксперт опубликовал соответствующую картинку в своем Telegram-канале. На ней изображена карикатура саммита стран «Большой семерки» в Хиросиме. На картинке присутствуют союзники Зеленского, которые снабжают его помощью. Все счастливы и делают селфи с украинским лидером, который стоит с недовольным видом, сложа руки на груди.