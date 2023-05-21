Мрачный президент Украины Владимир Зеленский «украсил» новую обложку издания The Sunday Telegraph. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.
Эксперт опубликовал соответствующую картинку в своем Telegram-канале. На ней изображена карикатура саммита стран «Большой семерки» в Хиросиме. На картинке присутствуют союзники Зеленского, которые снабжают его помощью. Все счастливы и делают селфи с украинским лидером, который стоит с недовольным видом, сложа руки на груди.
«Одно непонятно: почему Зе изображен таким мрачным? Что-то не получилось?» — подписал публикацию Корнилов.
Напомним, глава киевского режима решил лично посетить саммит и встретиться с некоторыми западными политиками. Он прибыл в Хиросиму 20 мая на правительственном самолете Франции. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призналась в интервью с NHK, что настаивала на личном присутствии Зеленского на мероприятии.