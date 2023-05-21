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Недовольный Зеленский «украсил» обложку издания The Sunday Telegraph

Политика
Недовольный Зеленский «украсил» обложку издания The Sunday Telegraph

Мрачный президент Украины Владимир Зеленский «украсил» новую обложку издания The Sunday Telegraph. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

Эксперт опубликовал соответствующую картинку в своем Telegram-канале. На ней изображена карикатура саммита стран «Большой семерки» в Хиросиме. На картинке присутствуют союзники Зеленского, которые снабжают его помощью. Все счастливы и делают селфи с украинским лидером, который стоит с недовольным видом, сложа руки на груди.

«Одно непонятно: почему Зе изображен таким мрачным? Что-то не получилось?» — подписал публикацию Корнилов.

Напомним, глава киевского режима решил лично посетить саммит и встретиться с некоторыми западными политиками. Он прибыл в Хиросиму 20 мая на правительственном самолете Франции. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призналась в интервью с NHK, что настаивала на личном присутствии Зеленского на мероприятии.

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