Володин: необходимо запретить проезд фур из Польши по территории России

Польша предала историческую память и забыла о том, какой ценой досталось советскому народу ее освобождение от нацистов. Таким мнением поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в личном Telegram-канале.
По словам спикера ГД, треть развитых и плодородных территорий досталась Польше после окончания Второй мировой войны только благодаря СССР, власти которого потратили на восстановление этой страны более 750 миллиардов долларов, построили более 800 промышленных, энергетических и транспортных объектов.
При этом поляки совершают подлые поступки, уничтожая памятники советским солдатам, закрывая русскоязычные школы и присваивая себе российские активы.
Так, польским властям нужно вернуть России территории, полученные после Второй мировой войны, а также деньги, потраченные на Польшу Советским Союзом. К тому же необходимо запретить стране наживаться на РФ и запретить фурам из Польши проезжать по российским территориям. Таким образом Варшава может потерять около 8,5 миллиарда евро.
Володин отметил, что этот вопрос будет поднят на Совете Думы 22 мая.