Володин: необходимо запретить проезд фур из Польши по территории России

Так, польским властям нужно вернуть России территории, полученные после Второй мировой войны, а также деньги, потраченные на Польшу Советским Союзом. К тому же необходимо запретить стране наживаться на РФ и запретить фурам из Польши проезжать по российским территориям. Таким образом Варшава может потерять около 8,5 миллиарда евро.