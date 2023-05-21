РИА Новости: Евросоюз поставил перед собой цель сместить НАТО

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины положила начало развалу Североатлантического альянса. Евросоюз активно подсиживает военный блок на мировой арене.
Как пишет журналист Максим Соколов в статье для РИА Новости, Европейский союз уже давно превратился в военно-политический альянс, который пытается заправлять всем на Западе. Сюда же добавляются слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который сказал, что ощущает себя руководителем МО объединения. Так, по мнению автора издания, НАТО уже совсем скоро может исчезнуть с геополитической арены.
«Так что СВО, возможно, похоронила (попутным образом) еще и агрессивный блок НАТО. По крайней мере, все к тому идет. Вместо него будет агрессивный Евросоюз во главе с воеводой Жозепом», — говорится в статье.
Напомним, что с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима состоялся саммит руководителей стран «Большой семерки». Туда с официальным визитом также прилетал президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в мероприятиях Группы.