РИА Новости: Евросоюз поставил перед собой цель сместить НАТО

Как пишет журналист Максим Соколов в статье для РИА Новости, Европейский союз уже давно превратился в военно-политический альянс, который пытается заправлять всем на Западе. Сюда же добавляются слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который сказал, что ощущает себя руководителем МО объединения. Так, по мнению автора издания, НАТО уже совсем скоро может исчезнуть с геополитической арены.