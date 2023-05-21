Жители Украины могут столкнуться с двукратным ростом тарифов на электроэнергию

Это равняется примерно 45-46 млрд гривен, что эквивалентно чуть больше 1,2 млрд долларов США. Если подсчитать, как получить такую сумму, то тариф на текущий момент должен увеличиться до 2,88 гривны (0,07 доллара), указал Ущаповский.