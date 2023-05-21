Жители Украины могут столкнуться с двукратным ростом тарифов на электроэнергию

Стоимость электроэнергии на Украине способна повыситься вдвое. Об этом заявил глава национальной комиссии, занимающейся госрегулированием в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телеканала "Рада».
Необходимость в подъеме тарифов он объяснил проведением аварийно-ремонтных работ украинской энергетической инфраструктуры, а также для обновлением и подготовки к осенне-зимнему максимуму.
Это равняется примерно 45-46 млрд гривен, что эквивалентно чуть больше 1,2 млрд долларов США. Если подсчитать, как получить такую сумму, то тариф на текущий момент должен увеличиться до 2,88 гривны (0,07 доллара), указал Ущаповский.