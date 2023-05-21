Принц Уильям рассказал о худшем подарке для супруги

Наследник престола Великобритании, принц Уильям рассказал о худшем подарке своей супруге Кейт Миддлтон. Однажды герцог Уэльский вручил ей бинокль. По его словам, жена еще долго напоминала ему об этой бесполезной вещи.
Как утверждает принц Уильям, он до сих пор не понимает, почему он решил, что бинокль станет отличным подарком. Но несмотря на этот казус, супруги отметили в апреле 12-ю годовщину свадьбы, сообщает News York Post.
Напомним, что в Лондоне 6 мая состоялось историческое событие — коронация короля Великобритании Карла III и королевы-консорта Камиллы. Это первая церемония в стране после 1953 года. Именно тогда на престол взошла покойная Елизавета II.