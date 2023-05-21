Голосование на парламентских выборах стартовало в Греции

Парламентские выборы стартовали в Греции в воскресенье, 21 мая. В республике начали работу 21 529 избирательных участков.
В выборах могут принять граждане Греции старше 17 лет. В списках числятся, согласно сведениям МВД, около 9,9 миллиона человек.
Избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 19:00 по Москве. Официальные данные голосования должны появиться в 20:30, а информация экзитполов будет известна сразу после окончания выборов. В этом году жители страны могут впервые отдать голоса по электронному удостоверению личности в приложении.
Лидирует в парламентских выборах в Греции правящая партия «Новая демократия» и оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА — Прогрессивный альянс.