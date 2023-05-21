Голосование на парламентских выборах стартовало в Греции

Избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 19:00 по Москве. Официальные данные голосования должны появиться в 20:30, а информация экзитполов будет известна сразу после окончания выборов. В этом году жители страны могут впервые отдать голоса по электронному удостоверению личности в приложении.