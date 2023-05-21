Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 Украине

Он напомнил, что в первую очередь Германия оказывает Украине поддержку тем, что «имеет непосредственное значение» на данный момент. Это поставки боеприпасов, танков, средств противовоздушной обороны, пояснил Шольц. Канцлер заверил, что эта помощь «имеет непосредственное отношение к происходящему на Украине», где «на начало лета» планируют наступление.