Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг сообщения об участии страны в возможной поставке Украине истребителей F-16. Пояснения глава немецкого правительства дал в интервью телеканалам RTL и N-TV.
«Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», – заявил Шольц.
Он напомнил, что в первую очередь Германия оказывает Украине поддержку тем, что «имеет непосредственное значение» на данный момент. Это поставки боеприпасов, танков, средств противовоздушной обороны, пояснил Шольц. Канцлер заверил, что эта помощь «имеет непосредственное отношение к происходящему на Украине», где «на начало лета» планируют наступление.
Шольц вновь подчеркнул, что ФРГ является оказывающей Украине наибольшую поддержку страной после США. Он заверил, что помощь Киеву будет продолжаться «пока это необходимо» с военной, финансовой и гуманитарной точек зрения.