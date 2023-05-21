Хакер «Джокер ДНР» рассказал о тяжелом ранении и хирургических операциях Залужного

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный перенес несколько хирургических операций после тяжелого ранения. Такие сведения в своем Telegram-канале распространил хакер «Джокер ДНР».
Украинская пропаганда публикует старые фото Залужного якобы с Кипра, отметил автор. По его словам, на самом деле генерал в начале мая получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу украинских войск под Павлоградом в Днепропетровской области Украины.
«Были проведены несколько тяжелых хирургических операций после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией», – уточнил хакер.
Западные покровители Украины не разрешают Киеву распространять эту информацию, чтобы исключить негативное влияние на войска, в которых Залужный пользуется популярностью, считает «Джокер ДНР». Хакер отметил, что без главкома ВСУ у украинской армии нет шансов на успех, а любое наступление обернется «массовым суицидом».