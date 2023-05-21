Хакер «Джокер ДНР» рассказал о тяжелом ранении и хирургических операциях Залужного

Западные покровители Украины не разрешают Киеву распространять эту информацию, чтобы исключить негативное влияние на войска, в которых Залужный пользуется популярностью, считает «Джокер ДНР». Хакер отметил, что без главкома ВСУ у украинской армии нет шансов на успех, а любое наступление обернется «массовым суицидом».