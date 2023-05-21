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Группировка «Центр» нанесла удар по украинским бригадам в районе Серебрянского лесничества

Армия
Группировка «Центр» нанесла удар по украинским бригадам в районе Серебрянского лесничества

Российская армия уничтожила два полка ВСУ на невском участке фронта. Об этом рассказал глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук в интервью РИА Новости.

По его словам, разведка ВС РФ обнаружила силы противника в окрестностях Серебрянского лесничества. Позже выяснилось, что в районе находился личный состав 66-й механизированной бригады украинских войск.

«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений противник понес значительные потери», – заявил Савчук.

Собеседник агентства добавил, что на Краснолиманском направлении расчет РСЗО «Смерч» ударил по огневым точкам ВСУ. Также были уничтожены артиллерийские позиции киевского режима.

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