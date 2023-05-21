Группировка «Центр» нанесла удар по украинским бригадам в районе Серебрянского лесничества

Российская армия уничтожила два полка ВСУ на невском участке фронта. Об этом рассказал глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук в интервью РИА Новости.
По его словам, разведка ВС РФ обнаружила силы противника в окрестностях Серебрянского лесничества. Позже выяснилось, что в районе находился личный состав 66-й механизированной бригады украинских войск.
«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений противник понес значительные потери», – заявил Савчук.
Собеседник агентства добавил, что на Краснолиманском направлении расчет РСЗО «Смерч» ударил по огневым точкам ВСУ. Также были уничтожены артиллерийские позиции киевского режима.