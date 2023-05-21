Milenio: десять человек стали жертвами стрельбы на гонках багги в Мексике

Десять автогонщиков убиты и девять ранены неизвестными в муниципалитете Энсенада, штат Нижняя Калифорния на севере Мексики. О нападении со ссылкой на муниципальные власти сообщило издание Milenio.
Инцидент произошел в районе Сан-Висенте. По информации СМИ, участники гонок на багги были запаркованы у автозаправки, к которой подъехал серый фургон. Неизвестные злоумышленники открыли огонь по гонщикам из автоматического оружия.
В результате стрельбы десять человек были убиты, еще девять – госпитализированы с ранениями. Расследование в связи с инцидентом открыла региональная прокуратура.