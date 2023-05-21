Читателей Die Welt возмутили требования Зеленского о поставках оружия в Хиросиме

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме возмутил читателей газеты Die Welt. Немецких пользователей шокировали требования украинского лидера о новых поставках вооружений, включая истребители F-16.
«Говорить о поставках истребителей в таком месте, как Хиросима, вместо того чтобы исследовать пути к миру, — это за гранью!» — написал пользователь Lukas E.
Комментатор Alpha Orionis констатировал, что принимаемые на саммите «Большой семерки» меры «рискуют привести к новой Хиросиме». Комментатор Steuerzahler призвал быть осторожными, чтобы украинский лидер «не выскочил даже из праздничного торта».
Зеленский прибыл в аэропорт Хиросимы на правительственном самолете Франции. Утром 21 мая он поучаствовал в посвященной Украине сессии. Кроме того, украинский лидер проведет в Японии несколько двусторонних встреч.