Журналист Гюнтер назвал клоуном премьера Канады Трюдо

Обозреватель поинтересовался, когда канадцы прекратят позволять Трюдо представлять страну на международной арене. Журналист при этом назвал премьера «шутом». В лучшем случае политик является «интеллектуальным легковесом» на родине, но он превращается в клоуна, когда уезжает за рубеж.