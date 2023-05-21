Журналист Гюнтер назвал клоуном премьера Канады Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо превращается в клоуна, когда выбирается за рубеж, сообщил журналист издания Toronto Sun Лорн Гюнтер. Обозреватель так отреагировал на странное положение ног политика во время переговоров с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе.
Трюдо широко расставил ноги, пытаясь, вероятно, сравняться в росте с коллегой из Кореи. Однако канадский премьер в результате рассмешил всех присутствующих.
Обозреватель поинтересовался, когда канадцы прекратят позволять Трюдо представлять страну на международной арене. Журналист при этом назвал премьера «шутом». В лучшем случае политик является «интеллектуальным легковесом» на родине, но он превращается в клоуна, когда уезжает за рубеж.