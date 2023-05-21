Бывший врач Белого дома призвал Байдена серьезно обсудить его самочувствие

США, по его мнению, могут столкнуться с неприятностями из-за Байдена и двух сенаторов-демократов. Речь идет о 90-летней Дайэнне Файнстайн и Джоне Феттермане, который перенес инсульт. Республиканец написал об этом на личной странице в социальной сети Twitter.