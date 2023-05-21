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Пушков: образ мышления Запада может поменяться только с изменением его места в мире

Политика
Пушков: образ мышления Запада может поменяться только с изменением его места в мире

Избавить Запад от высокомерного образа мышления возможно лишь с изменением его места на мировой арене. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада», — считает сенатор.

Страны «Большой семерки» придерживаются принципов холодной войны, проявляющихся в стремлении руководить миром и навязывать остальным свою волю и ценности, нередко путем вмешательства во внутренние дела третьих стран и разжигания войн, объяснил Пушков.

Сенатор отреагировал на заявление посольства Китая в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела КНР. Китайский МИД также призвал страны «Большой семерки» прекратить обвинять Китай в связанных с Гонконгом, Тибетом и Синьцзяном вопросах.

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