Пушков: образ мышления Запада может поменяться только с изменением его места в мире

Сенатор отреагировал на заявление посольства Китая в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела КНР. Китайский МИД также призвал страны «Большой семерки» прекратить обвинять Китай в связанных с Гонконгом, Тибетом и Синьцзяном вопросах.