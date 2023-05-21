Белый дом: команда Маккарти подорвала ход переговоров по госдолгу США

Команда спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти выступила с рядом инициатив, «отбросивших назад» диалог с администрацией по вопросу госдолга страны. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, на вчерашней встрече в округе Колумбия президент Джо Байден называл разные варианты по сокращению дефицита госбюджета. Однако предложения команды Маккарти не имели права на жизнь в условиях двухпартийной системы.
«Команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований», – заявила Жан-Пьер.
Политик добавила, что члены Правительства Соединенных Штатов могут встречаться с конгрессменами по вопросу госдолга в любое время. Она пояснила, что это важно для урегулирования проблемы дефицита бюджета.