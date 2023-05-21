Оппозиция потребовала привлечь главу МВД Британии к расследованию о превышении скорости

Браверман в июле прошлого года получила штраф за превышение скорости и попросила подчиненных организовать для нее частный курс обучения вождению. Прохождение обучения позволило бы ей избежать начисления на права штрафных баллов. Действия министра в оппозиции назвали злоупотреблением положением.