Оппозиция потребовала привлечь главу МВД Британии к расследованию о превышении скорости

Глава МВД Британии Суэлла Браверман может стать фигурантом дела о превышении скорости. Этого требуют представители оппозиционных партий, выяснила газета The Guardian.
«Лейбористы и либерал-демократы потребовали провести расследование событий советником премьер-министра по министерским интересам Лори Магнусом», — говорится в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, согласно правилам, должен будет поручить советнику по этике изучить выдвинутые против министра обвинения, которые могут нарушить министерский кодекс, считают лейбористы.
Браверман в июле прошлого года получила штраф за превышение скорости и попросила подчиненных организовать для нее частный курс обучения вождению. Прохождение обучения позволило бы ей избежать начисления на права штрафных баллов. Действия министра в оппозиции назвали злоупотреблением положением.