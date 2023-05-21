Буданову пригрозили военным трибуналом в Севастополе после слов об убийстве крымчан

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов попадет в Крым только в случае военного трибунала над ним в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Леонид Развозжаев.
Таким образом градоначальник отреагировал на заявление Буданова по поводу планов на Севастополь после «победы Украины». Он открыто назвал живущих там людей «видоизмененными», которые должны подлежать «физическому уничтожению».
Развозжаев подчеркнул, что у нациста Буданова есть только один случай, при котором он попадет в Севастополь. Это произойдет, если трибунал над украинскими националистами пройдет именно в Севастополе.