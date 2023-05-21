Кадыров обратил внимание на роль Путина в решении сложных задач в регионах

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина в регионах оперативно решаются сложнейшие задачи, обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал об этом после переговоров с лидером государства.
Кадыров заявил, что на протяжении долгого времени работает в команде Путина. На фоне этого глава Чечни назвал президента России крайне отзывчивым и чутким руководителем. Лидер региона написал об этом в личном Telegram-канале.
Повестка встречи была узкой, однако Путин призвал Кадырова озвучить трудные вопросы республики. В результате глава Чечни сообщил о социально-экономической ситуации и озвучил ряд тем, которые нельзя решить силами лишь одного субъекта. После этого российский лидер пообещал со всем помочь.