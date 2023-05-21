Замглавы МИД Украины Мельник выразил надежду получить от ФРГ четыре системы ПВО IRIS-T

Берлин может передать Киеву четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T в течение следующих полутора лет. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Андрей Мельник в эфире программы «Единые новости».
Замминистра отметил, что на сегодня в распоряжении украинской армии находятся два комплекса ПВО. Еще два должны поступить до конца текущего года. Мельник добавил, что обещанные немецким канцлером Олафом Шольцем четыре системы находятся в производстве.
«Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещанные и четыре, которые нам удастся получить», – сказал он.
Москва ранее предупредила государства Североатлантического альянса, что все грузы, содержащие оружие для ВСУ, будут законной целью для ВС РФ. Запад «ходит по лезвию огня», предоставляя военную помощь Киеву.