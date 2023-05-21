«Рубин» обеспечил себе место в РПЛ благодаря победе над «Балтикой»

«Рубин» набрал 65 очков по результатам 32-х туров. Следом за ним расположилась «Балтика», на счету которой 64 пункта. Обе команды уже обеспечили себе место в высшей лиге. В секторе стыковых матчей находятся «Алания» и «Енисей».