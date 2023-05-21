Избитый раскольниками настоятель храма УПЦ пропал на Украине

Священника Украинской православной церкви (УПЦ) избили в Черновицкой области Украины. С ним до сих пор нет связи, сообщили в Черновицкой-Буковинской епархии.
«20 мая 2023 года в Черновицкой области вооруженные представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Рынгач иерея Серафима Думитровича», – говорится в сообщении союза православных журналистов.
В Черновицкой-Буковинской епархии УПЦ уточнили, что в последний раз окровавленного настоятеля видели порядка пяти часов назад. С тех пор с ним нет связи.
В конце апреля, группа радикалов также пыталась напасть на предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Более десятка противников канонической церкви окружили митрополита у Киево-Печерской лавры и пытались не позволить священнику сесть в автомобиль.