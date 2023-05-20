Евгений Пригожин показал водружение флагов РФ и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал кадры водружения флагов «оркестра» и России в Бахмуте. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
На кадрах штурмовики отряда устанавливают знамена в разных частях населенного пункта. Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли Бахмут под свой контроль, сообщил Пригожин.
Как рассказал бизнесмен, операция по освобождению города от украинских военных длилась 224 дня. Сражения за Бахмут начались 8 октября, а закончились сегодня, 20 мая 2023 года, сообщил основатель ЧВК «Вагнер».
По словам Пригожина, сейчас «оркестр» выйдет в полевые лагеря. И когда он снова потребуется России и народу, бойцы вернутся и защитят страну, подчеркнул бизнесмен.