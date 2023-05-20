Международный трибунал при посредничестве ООН против России и президента страны Владимира Путина может стать прецедентом, который поставит под угрозу иммунитет лидеров западных стран, говорится в материале газеты Newsweek.
Вашингтон и его партнеры на фоне этого не поддерживают инициативу киевского режима о трибунале против РФ. Издание опубликовало эту статью со ссылкой на заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Смирнова.
Западные страны вместо процесса при участии ООН предлагают трибунал, который пройдет в юрисдикции Украины. Такой вариант не будет угрожать правовому иммунитету лидеров государств.