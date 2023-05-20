BFMTV: Киев попросил правительственный самолет Франции для Зеленского

Киев попросил предоставить правительственный самолет Франции для нужд президента Украины Владимира Зеленского. Информацию об этом сообщило издание BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По словам собеседника агентства, воздушный борт был запрошен у Парижа, так как президент Франции Эммануэль Макрон дольше остальных лидеров знаком с главой Украины. Самолет нужен Зеленскому, чтобы добраться в Саудовскую Аравию.
При этом член французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение Парижа откликнуться на просьбу Киева. Он считает, что Елисейский дворец играет в такси для Зеленского и делает это за счет налогоплательщиков страны.