«РВ»: подразделения ВС РФ начали обходить украинские войска в Марьинке с северного и южного флангов

Подразделения Вооруженных сил РФ приступили к обходу расположений ВСУ в Марьинке, сообщает издание «Русская весна».
По информации журналистов, в ходе боестолкновений в центральном районе города российские военные столкнулись с сильной обороной противника. В связи с этим было принято решение сконцентрировать усилия на северном и южном флангах.
«Армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны ВСУ», — сказано в публикации.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО было ликвидировано порядка 535 солдат ВСУ.