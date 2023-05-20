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«РВ»: подразделения ВС РФ начали обходить украинские войска в Марьинке с северного и южного флангов

Армия
«РВ»: подразделения ВС РФ начали обходить украинские войска в Марьинке с северного и южного флангов

Подразделения Вооруженных сил РФ приступили к обходу расположений ВСУ в Марьинке, сообщает издание «Русская весна».

По информации журналистов, в ходе боестолкновений в центральном районе города российские военные столкнулись с сильной обороной противника. В связи с этим было принято решение сконцентрировать усилия на северном и южном флангах.

«Армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны ВСУ», — сказано в публикации.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО было ликвидировано порядка 535 солдат ВСУ.

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