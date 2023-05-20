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Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к компании «Ив Роше»

Политика
Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к компании «Ив Роше»

Апелляционный суд французского Ренна прекратил расследование по иску блогера Алексея Навального✱ (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности в России) против компании «Ив Роше». Об этом сообщает агентство France-Presse.

Четыре года назад Алексей со своим братом Олегом подали иск по причине якобы «клеветнического доноса» со стороны компании. Спустя два года Московский суд отменил условный срок Навальному по этому разбирательству и заменил его на 3,5 года колонии общего режима по требованию ФСИН. Причиной указано неоднократные нарушения осужденным условий испытательного срока.

«Это решение совершенно непонятно, серьезно рассматривается его оспаривание», — прокомментировал ситуацию адвокат Уильям Бурдон.

Сегодня Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии. Он обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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