Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к компании «Ив Роше»

Апелляционный суд французского Ренна прекратил расследование по иску блогера Алексея Навального✱ (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности в России) против компании «Ив Роше». Об этом сообщает агентство France-Presse.
Четыре года назад Алексей со своим братом Олегом подали иск по причине якобы «клеветнического доноса» со стороны компании. Спустя два года Московский суд отменил условный срок Навальному по этому разбирательству и заменил его на 3,5 года колонии общего режима по требованию ФСИН. Причиной указано неоднократные нарушения осужденным условий испытательного срока.
«Это решение совершенно непонятно, серьезно рассматривается его оспаривание», — прокомментировал ситуацию адвокат Уильям Бурдон.
Сегодня Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии. Он обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России