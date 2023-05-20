Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к компании «Ив Роше»

Четыре года назад Алексей со своим братом Олегом подали иск по причине якобы «клеветнического доноса» со стороны компании. Спустя два года Московский суд отменил условный срок Навальному по этому разбирательству и заменил его на 3,5 года колонии общего режима по требованию ФСИН. Причиной указано неоднократные нарушения осужденным условий испытательного срока.