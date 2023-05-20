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Лидеры G7 направят 600 млрд долларов для вложений в инфраструктуру бедных стран

Экономика
Лидеры G7 направят 600 млрд долларов для вложений в инфраструктуру бедных стран

Лидеры стран «Большой семерки» достигли соглашения о том, что объединение к 2027 году соберет 600 млрд долларов, чтобы направить средства на инвестиции в инфраструктуру развивающихся стран, пишет ТАСС.

Политики объявили о том, что они будут разделять общую приверженность партнерству G7 в этом отношении. По словам лидеров стран G7, важно работать над сокращением разницы в объеме инвестиций в государствах-партнерах.

Сообщается, что организация намерена продвигать принципы прозрачного и справедливого финансирования целей устойчивого развития.

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