Лидеры G7 направят 600 млрд долларов для вложений в инфраструктуру бедных стран

Лидеры стран «Большой семерки» достигли соглашения о том, что объединение к 2027 году соберет 600 млрд долларов, чтобы направить средства на инвестиции в инфраструктуру развивающихся стран, пишет ТАСС.
Политики объявили о том, что они будут разделять общую приверженность партнерству G7 в этом отношении. По словам лидеров стран G7, важно работать над сокращением разницы в объеме инвестиций в государствах-партнерах.
Сообщается, что организация намерена продвигать принципы прозрачного и справедливого финансирования целей устойчивого развития.