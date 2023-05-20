Генерал ВСУ раскрыл детали подготовки украинских военных к операции по форсированию Днепра

Солдаты Вооруженных сил Украины регулярно проводят тренировки с целью форсирования Днепра на лодках и понтонных мостах. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый.
«Создаются определенные условия для того, чтобы барьер на реке Днепр не только не помешал, но и помог выполнить поставленную задачу», — рассказал генерал.
По словам Драпатого, при хорошем раскладе, украинская армия будет продвигаться вперед. Генерал уточнил, что тренировки проходят два раза в неделю. Солдаты ВСУ строят баржи для переправки на другой берег военной техники.
В качестве одного из вариантов для будущего плацдарма Драпатый назвал Большой Потемкин остров к югу от Херсона. Стоит напомнить, что ВСУ уже предпринимали попытку форсировать Днепр, но безуспешно. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, форсирование реки представляет определенные трудности, поэтому часть украинских националистов неминуемо погибнет, а оставшихся «добьют на левом берегу».