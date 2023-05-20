Генерал ВСУ раскрыл детали подготовки украинских военных к операции по форсированию Днепра

В качестве одного из вариантов для будущего плацдарма Драпатый назвал Большой Потемкин остров к югу от Херсона. Стоит напомнить, что ВСУ уже предпринимали попытку форсировать Днепр, но безуспешно. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, форсирование реки представляет определенные трудности, поэтому часть украинских националистов неминуемо погибнет, а оставшихся «добьют на левом берегу».