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The Hill: в США стартовала предвыборная кампания экс-ведущего Fox News Карлсона

Политика
The Hill: в США стартовала предвыборная кампания экс-ведущего Fox News Карлсона

Комитет Tucker PAC по продвижению бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в президенты США начал предвыборную кампанию. Об этом информирует газета The Hill.

В публикациях Tucker PAC говорится, что экс-телеведущий «разнесет» действующего главу Белого дома Джозефа Байдена на дебатах.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить», — цитирует публикацию Tucker PAC газета.

В конце апреля Fox News уволил Такера Карлсона с должности ведущего. Он не раскрывал свои дальнейшие планы.

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