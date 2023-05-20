The Hill: в США стартовала предвыборная кампания экс-ведущего Fox News Карлсона

Комитет Tucker PAC по продвижению бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в президенты США начал предвыборную кампанию. Об этом информирует газета The Hill.
В публикациях Tucker PAC говорится, что экс-телеведущий «разнесет» действующего главу Белого дома Джозефа Байдена на дебатах.
«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить», — цитирует публикацию Tucker PAC газета.
В конце апреля Fox News уволил Такера Карлсона с должности ведущего. Он не раскрывал свои дальнейшие планы.