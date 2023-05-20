С Новым Годом!

Александр Пашутин осудил Дмитрия Назарова за антироссийские стихотворения

Шоу-бизнес
Александр Пашутин осудил Дмитрия Назарова за антироссийские стихотворения

Актер Александр Пашутин раскритиковал коллегу Дмитрия Назарова за антироссийские стихотворения. Он отметил, что не понимает артиста.

Пашутин признался, что поведение Назарова удивило его. Речь идет о стихотворениях звезды сериала «Кухня», в которых он критикует Россию и власть.

«Я смотрю на Назарова и думаю: «Ну что ж ты такой дурной-то?"» — цитирует его «АиФ».

Напомним, несколько месяцев назад Назаров покинул Россию на фоне проведения специальной операции на Украине. Позже артиста и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени А.П. Чехова. Причиной стали антироссийские высказывания звездной семьи.

#Пашутин #назаров #актер