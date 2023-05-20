Александр Пашутин осудил Дмитрия Назарова за антироссийские стихотворения

Напомним, несколько месяцев назад Назаров покинул Россию на фоне проведения специальной операции на Украине. Позже артиста и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени А.П. Чехова. Причиной стали антироссийские высказывания звездной семьи.