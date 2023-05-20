Украинские власти прогнозируют снижение аграрного производства в стране на 10%

Сельскохозяйственное производство на Украине может сократиться на 10% по итогам текущего года, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.
Чиновник отметил, что на Украине наблюдается падение показателей в агросекторе, но производительность, экспорт и работа внутреннего рынка сохраняются.
Ранее ООН опубликовала доклад о мировой экономической ситуации и ближайших перспективах. В документе сказано, что в 2022 году украинская экономика сократилась более чем на 29%, а в текущем году в стране может начаться стагнация.