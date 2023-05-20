В Италии заявили о невозможности передачи Украине истребителей F-16

Италия не будет отправлять Украине истребители F-16, однако готова подумать об обучении украинских пилотов. Такое заявление сделала премьер-министр страны Джорджа Мелони.
По ее словам, Милан не способен принимать участие в соответствующих поставках, поскольку не располагает этими боевыми самолетами.
«Но речь о возможной подготовке украинских пилотов. Это решение мы пока не приняли и ведем обсуждение с союзниками», — добавила Мелони.
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что страны Запада уже приняли положительное решение о передаче ВСУ истребителей F-16.