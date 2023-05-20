Эксперты Time назвали непредвиденные негативные последствия санкций ЕС для экологии

Евросоюз принял решение отказаться от российских энергоресурсов в рамках оказания экономического давления на Москву. Это создало ряд экономических стимулов, которые спровоцировали ухудшение климата и нанесли ущерб наиболее бедным странам, пишет Times.
Отказ от российского газа заставил импортеров в ЕС закупать сжиженный природный газ (СПГ) по всему миру. Это сместило рыночный баланс, и поставщики стали перенаправлять поставки, которые должны были пойти в развивающиеся страны.
Бедные страны стали больше использовать менее экологичные виды топлива, чтобы компенсировать этот эффект. Примером служит Пакистан, который был вынужден полностью отказаться от СПГ в пользу угля и других энергоносителей.