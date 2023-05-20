Президент Черногории Милатович: членство в ЕС является главной целью Подгорицы

Черногория принадлежит Европе, а потому намерена поддержать все инициативы, которые помогут ей скорее вступить в состав ЕС. Об этом заявил глава государства Яков Милатович после своей инаугурации.
Политик победил во втором туре президентских выборов, который состоялся 2 апреля. Он набрал 58,8% голосов избирателей и получил уверенную победу.
«Мы принадлежим Европе, объединенной в своих различиях. Черногория продолжит шагать к исполнению ее внешнеполитических и стратегических намерений», — отметил он.
Будучи кандидатом на пост президента Милатович подчеркивал, что Подгорица продолжит поддерживать европейский курс и антироссийские санкции. По его прогнозам, членство в Евросоюзе ожидается в течение пяти следующих лет.