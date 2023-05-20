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Пушилин: освобождение Бахмута имеет особый символизм

Армия
Пушилин: освобождение Бахмута имеет особый символизм

Освобождение Бахмута (Артемовск) имеет особый символизм, потому что оно произошло спустя под после взятия в плен последних украинских националистов в Мариуполе.

С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу по освобождению населенного пункта.

«Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов"✱ (запрещенная в РФ террористическая организация)», — рассказал он.

Пушилин также подчеркнул, что каждый метр Бахмута доставался бойцам оркестра «дорогой ценой».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» взяли под контроль Бахмут.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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