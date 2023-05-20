Освобождение Бахмута (Артемовск) имеет особый символизм, потому что оно произошло спустя под после взятия в плен последних украинских националистов в Мариуполе.
С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу по освобождению населенного пункта.
«Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов"✱ (запрещенная в РФ террористическая организация)», — рассказал он.
Пушилин также подчеркнул, что каждый метр Бахмута доставался бойцам оркестра «дорогой ценой».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» взяли под контроль Бахмут.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация