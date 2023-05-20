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Еврокомиссия призвала ЕС ужесточить политику в отношении Китая

Политика
Еврокомиссия призвала ЕС ужесточить политику в отношении Китая

Евросоюз должен ужесточить политику в отношении Китая. Такой призыв озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европейский политик отметила, что все страны — участницы объединения имеют разные интересы сотрудничества с Китаем.

«Но факт в том, что Китай так сильно изменился, и поэтому мы должны ужесточить нашу политику в отношении Пекина. Это то, в чем мы едины», — сказала фон дер Ляйен в эфире телеканала ZDF.

Ранее глава ЕК призвала лидеров G7 усилить свое влияние на Глобальном Юге из-за якобы «разочарования» стран Китаем.

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