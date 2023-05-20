Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву на следующей неделе

Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй уже в ближайшее время совершит официальный визит в Россию. Такие сведения 20 мая озвучил осведомленный источник в разговоре с прессой.
Согласно обнародованной информации, поездка китайского представителя в российскую столицу стоится на грядущей неделе. Об этом говорится в материале РИА Новости.
«На следующей неделе», — сказал источник о грядущем визите гостя из КНР.
Ранее специальный представитель Китая Ли Хуэй также побывал в Киеве с официальным визитом. Там у него состоялись переговоры с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.