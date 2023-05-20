Лазурный автобус и Mazda столкнулись на углу Невского и Караванной в Петербурге

ДТП с участием лазурного автобуса и легкового автомобиля Mazda произошло в центре Петербурга, сообщили в экстренных службах.
Столкновение случилось на углу Невского проспекта и Караванной улицы. Ни одна из машин не получила серьезных повреждений.
Полиция начала проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки. Он не пропустил общественный транспорт. В результате происшествия никто не пострадал.
Большая часть ДТП в Северной столице приходится на лазурные автобусы. Технику купили по поручению губернатора Александра Беглова. Эксперты считают, что общественным транспортом управляют водители, которые ранее работали на других машинах, они не прошли переквалификацию.