Евсеев проигнорировал вопрос журналиста из Германии после матча с «Локомотивом»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев не захотел отвечать на вопрос немецкого журналиста после матча с «Локомотивом» в рамках 28-го тура РПЛ.
Вадим Евсеев своеобразно отреагировал на вопрос журналиста немецкого издания Kicker после матча между «Локомотивом» и «Факелом». Главный тренер воронежского клуба признался, что не хочет общаться с сотрудником зарубежного СМИ.
«Я с иноагентами не разговариваю», — заявил Евсеев.
«Факел» уступил «Локомотиву» с минимальным счетом. Автором единственного гола стал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук. После поражения в Москве «Факел» остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.