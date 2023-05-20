Украинские боевики обстреляли Пологи в Запорожской области

Украинские националисты нанесли удар по населенному пункту Пологи в Запорожской области. По данным источника в оперативных службах, все произошло днем в субботу
«Около 17:00 (мск) террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе «Минерал» и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район», — говорится в сообщении.
По данным экстренные служб, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.