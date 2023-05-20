Президент Грузии Зурабишвили открестилась от Georgian Airways из-за полетов в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что отвергает авиакомпанию Georgian Airways из-за решения возобновить рейсы в Россию. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.
Глава государства отметила, что Georgian Airways пытается использовать государство в своих интересах. Она подчеркнула, что подобное поведение идет вразрез с позицией большей части жителей республики.
«Я для себя объявляю бойкот "Аирзене" (Georgian Airways. — Прим. ред.) и призываю вас присоединиться к нему», — сказала Зурабишвили.
В Грузии 19 мая приземлился первый с 2019 года самолет из России. Рейс совершила российская авиакомпания «Азимут».