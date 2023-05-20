Основатель группы «На-На» Алибасов рассказал об отношении Пугачевой к Распутиной

Напомним, год назад Пугачева покинула Россию, назвав при этом соотечественников «холопами» и «рабами». Кроме того, певица поддержала антироссийскую позицию своего супруга шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом), за что была признана предателем даже коллегами по сцене.