Основатель группы «На-На» Алибасов рассказал об отношении Пугачевой к Распутиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что эстрадная певица Алла Пугачева всегда с пренебрежением относилась к своей коллеге Маше Распутиной из-за откровенных костюмов артистки.
В эфире передачи «Императрицы шоу-бизнеса» на телеканале МУЗ ТВ Алибасов вспомнил яркие образы Распутиной в 90-е годы. Исполнительница хита «Синяя птица» предпочитала выступать в откровенных костюмах, за что снискала популярность у публики. Однако, по словам основателя группы «На-На», из-за ярких образов певицу не любила Пугачева.
«При всей моей любви к Алле Пугачевой, когда мы заговаривали о Распутиной, всегда было какое-то пренебрежительное отношение к Маше», — рассказал продюсер.
Напомним, год назад Пугачева покинула Россию, назвав при этом соотечественников «холопами» и «рабами». Кроме того, певица поддержала антироссийскую позицию своего супруга шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом), за что была признана предателем даже коллегами по сцене.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами