Премьер Японии Кисида проведет переговоры с Зеленским в Хиросиме 21 мая

Глава японского правительства Фумио Кисида проведет переговоры с президентом Украины Зеленским в Хиросиме 21 мая. Об этом сообщило министерство иностранных дел восточноазиатской страны.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что 21 мая пройдет встреча лидеров G7 с участием Зеленского. Кроме того, на этот же день запланирована сессия с государствами-партнерами.
«На 21 мая намечена двусторонняя встреча премьер-министра Кисиды и Владимира Зеленского. Детали находятся в завершающей стадии согласования», — сообщил МИД Японии.
Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму 20 мая. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.