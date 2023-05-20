Рогов: ВСУ готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7

Украинская армия может осуществить провокацию в Запорожской области, приурочив ее к саммиту G7, который проходит в Японии.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ готовят провокацию на линии боевого соприкосновения.
Он отметил, что она может быть совершена по случаю саммита, на котором украинский лидер Владимир Зеленский собирается презентовать якобы успехи ВСУ, а также потребовать от Запада поставок новых партий оружия.