«Теперь об этом можно говорить»: Пригожин назвал предательским отношение к ЧВК «Вагнер» со стороны военного руководства

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об эффективности «оркестра» и предательстве, с которым столкнулись «музыканты». Комментарий предпринимателя публикует его пресс-служба.
По словам Пригожина, к его видеообращению о взятии Бахмута (Артемовска) необходимо добавить то, чего он не сказал раньше, потому что «из песни слов не выкинешь».
«Есть понятие "Методика оперативно-тактических расчетов", которая утверждена генеральным штабом и в последний раз переутверждена в 2017 году нынешним руководством министерства обороны. По этой "Методике оперативно-тактических расчетов", исходя из количества противника и проведения операции, которую вела ЧВК "Вагнер", ЧВК "Вагнер" должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов нам выдавали 11,5%», — отметил Пригожин.
Он добавил, что эти данные — точные и выверенные и соответствуют приказам Генштаба ВС РФ.
«Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас. Теперь об этом можно говорить», — добавил предприниматель.
Бахмут был полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая. «Бахмутская мясорубка» длилась 224 дня. При этом подразделения организации боролись не только с ВСУ, но и с российской бюрократией, отметил Пригожин.