Диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф на железнодорожных путях в Тульской области

В Тульской области неизвестные совершили диверсию на железнодорожных путях. Хулиганы подожгли аккумуляторный шкаф, отвечающий за предупреждение о возможном столкновении или сходе с рельсов поездов. Это произошло в районе поселка Ревякино, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам диспетчера, который заметил огонь, будка находилась в двух километрах от поста дежурного по станции. Несмотря на то, что шкаф не был взломан, его корпус и внутреннее оборудование полностью выгорели.
На месте происшествия были найдены часть зажигалки и следы от колес автомобиля. Силовики проводят расследование и разыскивают подозреваемых.