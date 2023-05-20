Америка накроется «медным тазом». Сатановский объяснил пользу Байдена для России

Чем хуже будет ситуация для нынешнего истеблишмента США, тем для России лучше, убежден эксперт. Ведь Москва никогда ни о чем не сможет договориться с Вашингтоном. Американцы объявили русским кровную месть, вендетту, за сам факт их существования.