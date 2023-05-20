Америка накроется «медным тазом». Сатановский объяснил пользу Байдена для России

Для России нынешний президент США Джо Байден – это лучшее, что могло случиться, потому что он гарантированно и быстро угробит Америку. Поэтому Москва совсем не заинтересована в его досрочной отставке.
Об этом в комментарии изданию «Свободна пресса» заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя сообщение о том, что член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин намерена инициировать процедуру импичмента нынешнего главы государства Джо Байдена.
«Его политика, распоряжения <…> нарушили наши законы и разрушили нашу страну. Байден грубо нарушил свой конституционный долг и представляет собой непосредственную угрозу нашей национальной безопасности». – заявила республиканка Грин.
Также конгрессмен добавила, что Байден не в состоянии выполнять обязанности президента страны.
Отвечая на вопрос корреспондента «СП», насколько реалистичны планы объявить президенту импичмент и не является ли это заявление Марджори Тейлор Грин просто желанием поиграть на нервах у главы Белого дома, Евгений Сатановский предположил, что Байден уже давно оторван от реальности.
«Я не знаю, есть ли у Байдена нервы, и можно ли на них кому-то играть. С моей точки зрения, он уже давно „парит“ где-то в горных высях, передвигаясь от Господа Бога к его архангелам, и его не волнует вообще ничего, что происходит на земле», – отметил политолог.
При этом он высказал мнение, что импичмент Байдену скорее всего объявлен не будет. Во всяком случае Россия, по его словам, в этом не заинтересована.
«Почему нам надо заботиться, чтобы он прошел? Я вообще считаю, что Байден — это лучшее, что может случиться для России во главе Соединенных Штатов Америки. Чем дольше он будет ими править, тем быстрее Америка накроется „медным тазом“. Зачем же, в таком случае, нам нужно, чтобы его выкинули с поста президента, а на его место поставили кого-то дельного? Пускай будет, как есть», – объяснил свое мнение Сатановский.
Чем хуже будет ситуация для нынешнего истеблишмента США, тем для России лучше, убежден эксперт. Ведь Москва никогда ни о чем не сможет договориться с Вашингтоном. Американцы объявили русским кровную месть, вендетту, за сам факт их существования.
«Вы ведь не можете договориться с вашим киллером, поскольку вам не о чем договариваться. Попытки наших идиотов из различных ведомств, вне зависимости от занимаемых ими постов, договариваться о чем угодно с нашими смертельными врагами, означают только, что они так ничему и не научились, и готовы предоставить врагу необходимое ему время на усиление и нанесение нам очередных ударов в спину», – добавил Сатановский в заключение.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис высказала опасение, что, когда Джо Байден начнет свою избирательную кампанию, его и его команду забросают помидорами.