Историк Кнутов заявил, что Польша напоминает о военных и политических долгах Украины

Польша, требуя извинений от президента Украины Владимира Зеленского за Волынскую резню, напоминает о военных и политических долгах Киева. Таким мнением поделился военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт в разговоре с RT отметил, что, несмотря на солидарность обеих стран по антироссийской линии, Польша периодически поднимает вопрос преступлений Второй мировой войны.
«Польша напоминает, что у Украины, кроме военных долгов, есть еще и политические», — сказал Кнутов.
Волынская резня произошла в ночь с 19 на 20 августа 1943 года. В результате нападения украинских повстанцев на жителей города Камень-Каширский погибли 120 поляков.